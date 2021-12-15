Asgari ücret 2022 zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından ise 2022 Ocak Asgari ücret zam oranı açıklanacak. Bu noktada, yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu merak ediliyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret 2022 ile ilgili en önemli açıklama geldi. Peki, Asgari Ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak ve son toplantı ne zaman? İşte asgari ücret zam oranı;

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını belirtti. Peki, Asgari Ücret zammı ne kadar olacak?