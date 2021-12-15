Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 22:29

Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?

Asgari ücret son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret 2022 Tespit Komisyonu 4. Toplantısı ile birlikte Ocak asgari ücret zammı belli olacak. Öte yandan toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Bu noktada milyonlarca vatandaş, asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret 2022 4. Toplantı ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Asgari Ücret 2022 zammına ilişkin beklenen son dakika açıklaması ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, Asgari Ücret 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını belirtirken, herkesin aklında ise Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu bulunuyor. Peki, Asgari Ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak ve son toplantı ne zaman? İşte asgari ücret zam oranı;

Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022 zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından ise 2022 Ocak Asgari ücret zam oranı açıklanacak. Bu noktada, yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu merak ediliyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret 2022 ile ilgili en önemli açıklama geldi. Peki, Asgari Ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak ve son toplantı ne zaman? İşte asgari ücret zam oranı;

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını belirtti. Peki, Asgari Ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti. 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI MÜJDESİ!

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır.

Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari Ücret 2022 zam oranı için flaş gelişme! Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak?

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.

İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

SON DAKİKA