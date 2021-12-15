Asgari ücret son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret 2022 Tespit Komisyonu 4. Toplantısı ile birlikte Ocak asgari ücret zammı belli olacak. Öte yandan toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Bu noktada milyonlarca vatandaş, asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret 2022 4. Toplantı ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Asgari Ücret 2022 zammına ilişkin beklenen son dakika açıklaması ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, Asgari Ücret 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını belirtirken, herkesin aklında ise Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu bulunuyor. Peki, Asgari Ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak ve son toplantı ne zaman? İşte asgari ücret zam oranı;