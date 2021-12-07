Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, canlı yayında açıklama ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bugünkü asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?

Milyonların merakla beklediği zam oranının belirlenmesi amacıyla bugün gerçekleşecek olan Asgari ücret komisyon toplantısı için nefesler tutuldu. İkinci kez bir araya gelecek olan İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda bugünkü gündem "ekonomiye ilişkin raporlar" olacak. Öte yandan "Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022'de geçerli olacak ücretin belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantı bilindiği üzere 1 Aralık'ta yapılmıştı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...