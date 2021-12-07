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Giriş Tarihi: 07.12.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 08:16

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, canlı yayında açıklama ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bugünkü asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?

Milyonların merakla beklediği zam oranının belirlenmesi amacıyla bugün gerçekleşecek olan Asgari ücret komisyon toplantısı için nefesler tutuldu. İkinci kez bir araya gelecek olan İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda bugünkü gündem "ekonomiye ilişkin raporlar" olacak. Öte yandan "Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022'de geçerli olacak ücretin belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantı bilindiği üzere 1 Aralık'ta yapılmıştı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır, 3. toplantı ne zaman?

7 Milyona yakın çalışanı ve tüm vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı ile yeniden gündeme geliyor. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda ekonomideki gelişmeler masada olacak. Öte yandan bugün sabah saatleriyle beraber "Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır, 3. toplantı ne zaman?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

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Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır, 3. toplantı ne zaman?

TOPLANTI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır, 3. toplantı ne zaman?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı bugün mü, ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak? Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır, 3. toplantı ne zaman?

BAKAN BİLGİN'DEN "EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET" VURGUSU

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.

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