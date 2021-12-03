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Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Geçtiğimiz gün ilk toplantı yapılırken her ay düzenlenen toplantı ile zam oranı açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Bu sene ise üç oturumda asgari ücret zam oranının belli olması bekleniyor. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ülkemizde çalışan ve emeklileri yakından ilgilendiren asgari ücret zam oran yapılan toplantılar neticesinde belli oluyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak ilk toplantısını geçtiğimiz gün yaptı. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile bugün toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin zammı için ilk toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Asgari ücret 2. toplantı tarihi 7 Aralık Salı 14.00'te Türk İş'te, 3. Toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTILARININ TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri
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