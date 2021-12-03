Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile bugün toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin zammı için ilk toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Asgari ücret 2. toplantı tarihi 7 Aralık Salı 14.00'te Türk İş'te, 3. Toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak.