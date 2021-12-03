Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Geçtiğimiz gün ilk toplantı yapılırken her ay düzenlenen toplantı ile zam oranı açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Bu sene ise üç oturumda asgari ücret zam oranının belli olması bekleniyor. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret 2. Ve 3. Toplantı tarihleri