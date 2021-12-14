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Haberler Yaşam 2022 Asgari ücret 4. Son toplantı ne zaman, bugün mü yapılacak? Asgari ücret zammı tespit komisyonu 4. toplantısı tarihi ile zam oranı ne zaman belli olacak, açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:54

2022 Asgari ücret 4. Son toplantı ne zaman, bugün mü yapılacak? Asgari ücret zammı tespit komisyonu 4. toplantısı tarihi ile zam oranı ne zaman belli olacak, açıklanacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler tespit komisyonu 4. Toplantısına çevrildi. 3. Kez 9 Aralık tarihinde TİSK'in ev sahipliğinde toplanan komisyonda zam oranının belirlenmesi için çok önemli adımlar atılmıştı. Haftanın ilk günüyle beraber "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak, 2022 zammı ne zaman belli olacak?" soruları gündemdeki konuların başında geliyor. Halen toplantı tarihi ile ilgili bir açıklama bulunmazken bu hafta içerisinde açıklamanın yapılması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için nefesler tutuldu. İlk toplantı Aralık ayının ilk günü düzenlenirken komisyon son olarak TİSK'in ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü bir araya gelmişti. Milyonlarca çalışan ve işveren şimdi "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak, 2022 zammı ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantı tarihi henüz bilinmiyor. İşte 2022 zammına dair detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni zam oranı için gözler dördüncü ve son toplantı tarihine çevrildi. Bu yıl da zam oranının 4. komisyon toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Toplantı tarihi henüz belli değil.

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Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti.

Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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