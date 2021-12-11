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Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:31

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için nefesler tutuldu. 1 Aralık tarihinde ilk kez toplanan komisyon geçtiğimiz Perşembe günü ise 3. Kez TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Zam oranının belirlenmesine yönelik çok ödemli adımlar atılan toplantıda artık gözler son görüşmede. Öte yandan vatandaşlar "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantı tarihine ilişkin detaylar ve gelişmeler...

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı binlerce çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Yeni yıl zammının kararlaştırılacağı tarihe kısa süre kala vatandaşlar zam oranının açıklanacağı son görüşmeye kilitlendi ve "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. 9 Aralık Perşembe günü toplantıya TİSK ev sahipliği yapmış ve görüşme sonrası kritik açıklamalar gelmişti. Peki, 2022 Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti.

Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

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Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni zam oranı için gözler dördüncü ve son toplantı tarihine çevrildi. Bu yıl da zam oranının 4. komisyon toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Toplantı tarihi henüz belli değil.

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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