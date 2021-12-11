Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı binlerce çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Yeni yıl zammının kararlaştırılacağı tarihe kısa süre kala vatandaşlar zam oranının açıklanacağı son görüşmeye kilitlendi ve "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. 9 Aralık Perşembe günü toplantıya TİSK ev sahipliği yapmış ve görüşme sonrası kritik açıklamalar gelmişti. Peki, 2022 Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...