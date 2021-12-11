Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman? Zam oranının belirleneceği Asgari ücret komisyon toplantısı ayın kaçında yapılacak, ne zaman belli olur?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için nefesler tutuldu. 1 Aralık tarihinde ilk kez toplanan komisyon geçtiğimiz Perşembe günü ise 3. Kez TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Zam oranının belirlenmesine yönelik çok ödemli adımlar atılan toplantıda artık gözler son görüşmede. Öte yandan vatandaşlar "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantı tarihine ilişkin detaylar ve gelişmeler...