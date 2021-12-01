Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak. Hem çalışanlar hem işverenler komisyonun kaç kişiden ve kimlerden oluştuğunu merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor? İşte yanıtı…