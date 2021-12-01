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Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:36

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak. Hem çalışanlar hem işverenler komisyonun kaç kişiden ve kimlerden oluştuğunu merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor? İşte yanıtı…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden ve kimlerden oluşuyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bakan Bilgin yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini duyurdu. Şimdi ise tespit komisyonunun kaç kişiden oluştuğu, kaç kez toplandığı araştırılıyor. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye bulunuyor. Komisyon toplam 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden oluşuyor, kaç kez toplanacak?

ASGARİ ÜCRET KİM TARAFINDAN TESPİT EDİLİR?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

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