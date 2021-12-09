Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanıyor, 3. Toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu kararı son dakika açıklanıyor!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI SORUSUNA VERİLEN YANITLAR!

İlk toplantıda Bakan Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yapılan araştırmayı paylaşmıştı:

"Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı

-Asgari geçim indirimi (AGİ)

-Askerlik, doğum borçlanması...

-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

-Kıdem tazminatı

-İhbar tazminatı

-İşsizlik maaşı

-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı

-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

-Gündelikçiler için ödenecek primler

-Genel sağlık sigortası primi

-Yarı zamanlı çalıaşn annelere İŞKUR tarafından ödenen para