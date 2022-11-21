Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi şimdiden binlerce vatandaşın da gündemindeki yerini aldı. Yeni zam oranının belirlenmesi için yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan bir ekip kuruluyor. Öte yandan "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihi ve tüm detaylar.