Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."