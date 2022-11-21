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Haberler Yaşam Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:30

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi şimdiden binlerce vatandaşın da gündemindeki yerini aldı. Yeni zam oranının belirlenmesi için yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan bir ekip kuruluyor. Öte yandan "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihi ve tüm detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihi yaklaşıyor. Aralık ayında düzenlenen toplantılar sonucunda kararlaştırılan bu zam oranı için nefesler tutulurken öte yandan "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan komisyonda zam oranı netlik kazanacak. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? İşte o tarih ve detaylar…

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam tutarını belirlemek üzere Aralık ayının ilk haftası toplanacak.

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

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Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri - takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu zam toplantısı görüşmeleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

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