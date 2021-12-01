Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET 2022'Yİ ERKEN BELİRLEME EĞİLİMİNDEYİZ
Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.