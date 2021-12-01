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Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:39

Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyon toplantısı için bekleyişe geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil edecek. Geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Bu seneki asgari ücret toplantı tarihi ise belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmesinin başlamasına saatler kala konu ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İşte son gelişmeler…

Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak sorusunun yanıtı son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. 15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Asgari ücret tespit komisyon toplantısı bugün 1 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını saat 14.00'te yapacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

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Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Herkesin merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET 2022'Yİ ERKEN BELİRLEME EĞİLİMİNDEYİZ

Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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