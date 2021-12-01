Asgari Ücret Tespit Komisyon Toplantısı ne zaman başlıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı bugün mü, saat kaçta ve ne zaman toplanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Herkesin merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti.