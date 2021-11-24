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Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 13:27

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na sayılı günler kala Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen toplantının ardından çalışanların alacağı asgari zam oranı belli oluyor. Yeni asgari ücret için görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor. Bununla beraber Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalar asgari ücret 2022 için yeni dönemin ipuçlarını verdi. Peki Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu? İşte yanıtı…

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak bu sorunun yanıtı milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 2022 yılı için yapılan çalışmalarda, asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in sunduğu rakam kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ rakamları da belli olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları 4. ve son Komisyon toplantısında belli olacak. Peki Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan kritik toplantının ardından 2022 Asgari ücret ve AGİ zammı oranları belirlenecek. Akabinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından net ve brüt asgari ücret rakamı ve AGİ zammı açıklanacak. Asgari ücret ve AGİ zam oranlarına ilişkin detaylar şöyle;

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında, 'Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücretle ilgili 'Görüşmeleri 1-2 haftada bitiririz.' açıklamasında bulundu.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.

Yüzde 30 artış demek, 2022'de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.

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Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.

İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

AGİ NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenirken, 20 milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artacak.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

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Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

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