Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan kritik toplantının ardından 2022 Asgari ücret ve AGİ zammı oranları belirlenecek. Akabinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından net ve brüt asgari ücret rakamı ve AGİ zammı açıklanacak. Asgari ücret ve AGİ zam oranlarına ilişkin detaylar şöyle;

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında, 'Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücretle ilgili 'Görüşmeleri 1-2 haftada bitiririz.' açıklamasında bulundu.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.

Yüzde 30 artış demek, 2022'de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.