Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 2021 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, zam oranı belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.
İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
AGİ NE KADAR OLACAK?
ASGARİ ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenirken, 20 milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artacak.
Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.