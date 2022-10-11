Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?