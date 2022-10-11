Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Ocak 2023 yılında enflasyon göz önüne alınarak tespit komisyonu toplantılarıyla belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da umut verici bir açıklama yaptı. Açıklamada zam oranının enflasyonun altında olmayacağı belirtildi. Bu kapsamda ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile yüzde 30 artarak 5 bin 500 TL olan ücretin yaşayacağı artış merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar.