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Haberler Yaşam Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 10:50

Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Ocak 2023 yılında enflasyon göz önüne alınarak tespit komisyonu toplantılarıyla belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da umut verici bir açıklama yaptı. Açıklamada zam oranının enflasyonun altında olmayacağı belirtildi. Bu kapsamda ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile yüzde 30 artarak 5 bin 500 TL olan ücretin yaşayacağı artış merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için kritik süreç devam ediyor. Ekim ayıyla beraber milyonlar adeta Aralık ayında düzenlenecek tespit komisyonu toplantıları için geri sayıma geçti. Hal böyleyken ise "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar.

Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: "EN UYGUN RAKAMA ÇIKACAK"

Asgari ücret ocak zammı için Başkan Erdoğan'dan gelen son dakika açıklaması şöyle:

"Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez.

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Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret zam oranı için ilk formüller geldi! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yaklaşık yüzde 30 artışla 5.500 TL'ye yükseldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yaparak uzlaşma sonrası zam kararını duyuracak.

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