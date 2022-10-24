Asgari ücret zam oranı için kritik gelişme: 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı için ilk tahminler gelmeye başladı. Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren bu ücrete bilindiği üzere son olarak rekor seviyede bir zam yapılmış ve brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayı yaklaşırken aynı zamanda "Brüt ve net 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları da yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tespit komisyonu toplantıları Aralık'ta belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Hükümet vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasını sürdürürken uygulanacak zammın herkesi memnun edeceği garantisini verdi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar.