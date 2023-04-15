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Haberler Yaşam 2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 13:21

2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından işçi ve işveren araştırmalara başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması iddialara son noktayı koydu. Emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon oranı birikmeye başlarken sorular yanıt arıyor. Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları ile takip ediliyor. Net ve brüt olarak hesaplanan ücret zam için yeniden değerlendirilecek. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…

2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam ne zaman gelecek araştırılıyor. Bakan Vedat Bilgin liderliğinde çalışmalar başladı. Yeniden değerlendirmede 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Başkan Erdoğan tarafından dikkat çekilen refah payı detayı da seçim döneminde gündemde olacak. Asgari ücret zammı 2023 son dakika tahminleri alınmaya başlandı. Ara zam olacak mı sorusu yanıtlanırken hesaplar gündemdeki yerini aldı. Peki, asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak? İşte, tüm merak edilenler…

2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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