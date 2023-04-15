Haberler Yaşam 2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 15.04.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 13:21

2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Ara zam tahminleri alınıyor! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından işçi ve işveren araştırmalara başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması iddialara son noktayı koydu. Emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon oranı birikmeye başlarken sorular yanıt arıyor. Asgari ücrete temmuz zammı var mı, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları ile takip ediliyor. Net ve brüt olarak hesaplanan ücret zam için yeniden değerlendirilecek. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…