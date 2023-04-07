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Haberler Yaşam ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan'dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 22:58

ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan'dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması arından temmuz zammı için veriler birikmeye başladı. Son artışların ardından asgari ücret zammı 2023 son dakika araştırılıyor. Birçok kalemde etkili olan ücrete dair işçi ve işveren araştırmalarını hızlandırdı. Konuya dair kritik açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak soruları yanıt aramaya başladı. Ara zam bekleyenler şimdiden açıklamaları değerlendiriyor. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…

ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan’dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı, ne zaman gelecek soruları gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sene başında yapılan zamma ek geçtiğimiz yıl ara zam alan ücret için Temmuz ayı yaklaşırken beklenti başladı. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip edilirken Başkan Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri...

ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan’dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan’dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan’dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan’dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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