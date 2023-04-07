Haberler Yaşam ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan'dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 07.04.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 22:58

ARA ZAM! ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023: Başkan Erdoğan'dan açıklama! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması arından temmuz zammı için veriler birikmeye başladı. Son artışların ardından asgari ücret zammı 2023 son dakika araştırılıyor. Birçok kalemde etkili olan ücrete dair işçi ve işveren araştırmalarını hızlandırdı. Konuya dair kritik açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak soruları yanıt aramaya başladı. Ara zam bekleyenler şimdiden açıklamaları değerlendiriyor. İşte, asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…