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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:54

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine uygulanan artışlar sonrası gündeme geldi. Binlerce çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ara zamma yeşil ışık yakılırken bu noktada 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemde etkili olan asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Peki, Temmuzda asgari ücrete ek zam yapılacak mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı soruları gündemdeki yerini koruyor. 2023 Ocak zammı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse ara düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası gözler asgari ücret ek zam için gelecek açıklamalara çevrildi. Ara zam için yeşil ışık yakıldı ve Temmuz ayı işaret edildi. Bu noktada işçi ve işverenler ''2023 Temmuzda Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023…

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek.

Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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