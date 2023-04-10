Haberler Yaşam Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:54

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri: Ara zam geliyor! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine uygulanan artışlar sonrası gündeme geldi. Binlerce çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ara zamma yeşil ışık yakılırken bu noktada 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemde etkili olan asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Peki, Temmuzda asgari ücrete ek zam yapılacak mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…