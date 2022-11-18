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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:51

Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 hesapları başladı. Enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek ocak zammı; asgari ücret, memur ve emekli maaşı gibi birçok konuda etkili olacak. Temmuz zammı ile artan ücret vatandaşın enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ele alınacak. Asgari ücret zammı son dakika haberleri Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu sene sonuna doğru hız kazandı. İlk tahminler masada! Peki, ocakta asgari ücret ne kadar olacak? İşte, yanıtlar…

Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 işçi ve işverenin gündeminde yerini aldı. Yeni yıl yaklaşırken enflasyon oranları dikkate alınarak ilk tahminler gelmeye başladı. Asgari ücret hesaplama işlemleri Başkan Erdoğan'ın farklı bir hazırlık içinde olduklarını söylemesi ile yeniden değerlendirildi. Net ve brüt olarak hesaplanan yeni ücret için heyecan dorukta. Peki, ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"

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Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri açıklandı.

Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

Buna göre asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık 2022 tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek. Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

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Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2023 HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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