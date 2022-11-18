Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 hesapları başladı. Enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek ocak zammı; asgari ücret, memur ve emekli maaşı gibi birçok konuda etkili olacak. Temmuz zammı ile artan ücret vatandaşın enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ele alınacak. Asgari ücret zammı son dakika haberleri Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu sene sonuna doğru hız kazandı. İlk tahminler masada! Peki, ocakta asgari ücret ne kadar olacak? İşte, yanıtlar…