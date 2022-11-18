Asgari ücret zammı 2023 son durum: Aralıkta toplanıyor! Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"