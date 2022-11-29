Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

Asgari ücret zammı son durum hakkında araştırmalar devam ediyor. Kabine Toplantısı Kararları ile asgari ücret zammı ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamaları sonrası asgari ücret zammı 2023 hakkında net bilgiler oluşmaya başladı. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve yeni asgari ücret 2023 belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş, TİSK ve hükümeti temsil edenler yer alacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar? İşte detaylar…