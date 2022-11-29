Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık'ta toplanacak ve yeni asgari ücret zammı 2023 belli olacak. Asgari ücret zammı için yüzde 30 ile 40 arası konuşulmakta. Bunun yanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olması bekleniyor? İşte detaylar…