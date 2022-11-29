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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum
Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:40

Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

Asgari ücret zammı son durum hakkında araştırmalar devam ediyor. Kabine Toplantısı Kararları ile asgari ücret zammı ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamaları sonrası asgari ücret zammı 2023 hakkında net bilgiler oluşmaya başladı. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve yeni asgari ücret 2023 belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş, TİSK ve hükümeti temsil edenler yer alacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar? İşte detaylar…

Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık'ta toplanacak ve yeni asgari ücret zammı 2023 belli olacak. Asgari ücret zammı için yüzde 30 ile 40 arası konuşulmakta. Bunun yanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olması bekleniyor? İşte detaylar…

Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı: Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

TÜM KESİMLERE MEMNUNİYET SAĞLAYACAK

Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.

Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Net ve brüt 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Asgari zammı son durum

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

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