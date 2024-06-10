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Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:06

Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Asgari ücret zammı Temmuz'da mı yapılacak? 2024 Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Peki, Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? İşte, Asgari ücret zammı 2024 haberleri!

Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." dedi.

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Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret son olarak 2023 yılının Aralık ayında yapılan görüşmelerin ardından %49 artırılarak 17 bin 2 liraya yükseltildi.Ara zam tartışmaları devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

Bakan Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili yöneltilen sorulara ekonomik verilerin iyi gittiğini vurgulayarak " Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." dedi.

Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

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