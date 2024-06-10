Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz’da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?

Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Peki, Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar? İşte, Asgari ücret zammı 2024 haberleri!