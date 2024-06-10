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Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
08:06
Asgari ücret zammı 2024 haberleri || Temmuz'da Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?
Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Asgari ücret zammı Temmuz'da mı yapılacak? 2024 Asgari ücret ara zam yapılacak mı, ne kadar?