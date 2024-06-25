ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 TEMMUZ

Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.