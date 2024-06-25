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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan'da!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:26
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan'da!
Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı dolayısıyla asgari ücrete bir yılda 2 kez zam yapılmıştı. Bu yıl ise asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı, yok mu?