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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan'da!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:26

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan'da!

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı dolayısıyla asgari ücrete bir yılda 2 kez zam yapılmıştı. Bu yıl ise asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 zam oranı sebebiyle ara zam yapılmayacağı gündeme gelmişti. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak Emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında artış gösterecek olması sebebiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı, yok mu?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan’da!

Asgari ücret zammı gündemde! Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş, bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son durum açıklaması geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 TEMMUZ

Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM | 2024 Temmuz’da asgari ücrete ara gelecek mi? Gözler Bakan Işıkhan’da!

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile brüt asgari ücret 20 bin 2 lira olurken, net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

  • Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL
  • Asgari Ücret Net: 17.002 TL
  • Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL
  • SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL
  • GSS Primi (aylık): 599,44 TL
  • GSS Primi (yıllık): 7.200 TL
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