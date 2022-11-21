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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:46

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son durum hakkında araştırmalar sürüyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu tarihi hakkında bilgi verdi. Böylece yakında asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt alacak. Asgari ücret zammı 2023 yeni yıla kadar belirlenecekken, geçen sene 3 toplantı sonrası karar alınmıştı. Brüt ve net asgari ücret maaşı, yapılan son açıklamalara göre halkın refahı göz önünde tutularak belirlenecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte asgari ücret zammı son durum 21 Kasım 2022

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"

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Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri açıklandı.

Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

Buna göre asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık 2022 tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek. Belirlenen asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman yapılacak gibi sorular, 2023 yılına girmemize az bir süre sıklıkla aratılmaya başlandı. Asgari ücret tespit komisyonu Bakan Bilgin başkanlığında toplanacak ve daha sonra yapılacak diğer toplantılar ile asgari ücret 2023 belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte asgari ücret 2023 son durumu

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