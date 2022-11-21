Asgari ücret zammı belli oldu mu? Net ve brüt 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son durum hakkında araştırmalar sürüyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu tarihi hakkında bilgi verdi. Böylece yakında asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt alacak. Asgari ücret zammı 2023 yeni yıla kadar belirlenecekken, geçen sene 3 toplantı sonrası karar alınmıştı. Brüt ve net asgari ücret maaşı, yapılan son açıklamalara göre halkın refahı göz önünde tutularak belirlenecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte asgari ücret zammı son durum 21 Kasım 2022