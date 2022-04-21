Haberler Yaşam Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 16:28

Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

Asgari ücrete ek zam iddiaları son dönemde binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam." İfadeleriyle detayları duyurmuştu. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere normal şartlarda bu ücret komisyon görüşmeleri sonucunda yılda bir kez Aralık ayında zamlanıyor. Peki, Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? İşte tüm detaylar...