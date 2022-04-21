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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 16:28

Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

Asgari ücrete ek zam iddiaları son dönemde binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam." İfadeleriyle detayları duyurmuştu. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere normal şartlarda bu ücret komisyon görüşmeleri sonucunda yılda bir kez Aralık ayında zamlanıyor. Peki, Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

Asgari ücrete ek zam iddiaları gündemde yer almaya devam ederken konuya ışık tutan açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Vatandaşlar bu gelişme sonrasında "2022 Asgari ücrete zammı geliyor, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

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Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022 NET - BRÜT?

Önceki değerlendirmelerde Bakan Bilgin rekor zammın ardından ikinci bir zammın değerlendirilmesinin gereksiz olduğunu dile getirmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası 'temmuzda asgari ücret artacak mı?' sorusuna olumsuz yönde bir cevap vermedi.

Asgari ücret zammı geliyor mu, ek zam olacak mı? 2022 Asgari ücrete ek zam ile ilgili kritik süreç!

"Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı hakkında görüşülebilir dedi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARAR VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." Dedi.

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