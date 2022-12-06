ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

Asgari ücret zammı, yıl sonunun gelmesiyle birlikte Türkiye'nin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren zam oranı için komisyon 7 Aralık yarın ilk kez toplanacak. Bu noktada ise "2023 Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle beklentiler maaşların 8000 TL'ye ulaşacağı yönünde olurken gözler tespit komisyonu toplantıları sonrası gelecek kritik açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.