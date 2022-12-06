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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:22

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

Asgari ücret zammı, yıl sonunun gelmesiyle birlikte Türkiye'nin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren zam oranı için komisyon 7 Aralık yarın ilk kez toplanacak. Bu noktada ise "2023 Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle beklentiler maaşların 8000 TL'ye ulaşacağı yönünde olurken gözler tespit komisyonu toplantıları sonrası gelecek kritik açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

Asgari ücret için zam pazarlığı, ilk toplantı ile yarın başlıyor. Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun toplantıları sonucunda belirlenecek ücretle ilgili olarak "2023 Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son dönemde 8000 TL gibi bir tutar ülke gündeminde yer alırken gerçek rakam toplantı sonucunda netleşecek. Peki, Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bu detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili soruya ise Kurtulmuş'un yanıtı şöyle oldu:

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

"ASGARİ ÜCRET VE EYT'DE ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEDİK"

TİSK Başkanı Burak Akkol emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için önemli açıklamalarda bulundu.

Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren EYT yasası ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik belirlediklerini ifade eden Akkol, "Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

"ASGARİ ÜCRET İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Bugün gündemimizde Asgari Ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

'ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK' SORUSUNU YANITLADI

31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını ifade eden Akkol, "Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.

Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.

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