ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARI BAŞLIYOR! İlk toplantı yarın: Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili soruya ise Kurtulmuş'un yanıtı şöyle oldu:

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.