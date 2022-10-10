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Haberler Yaşam Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 11:37

Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret 2023 Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Şimdiden hesaplama işlemleri şekillenmeye başladı. Temmuz zammı ile yüzde 30 oranında zam alan ücret 5 bin 500 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları her gün takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar "yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, net ve brüt asgari ücret zammı hesaplamaları hakkında merak edilenler…

Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı Ocak 2023 rakamları şekillenmeye başladı. Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklamalar Başkan Erdoğan tarafından hatırlatılmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen son dakika açıklaması asgari ücretliler için oldukça önemli bir noktada yer aldı. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yeni asgari ücret zam oranı hakkında son dakika açıklamaları ve güncel rakamlar…

Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: "EN UYGUN RAKAMA ÇIKACAK"

Asgari ücret ocak zammı için Başkan Erdoğan'dan gelen son dakika açıklaması şöyle:

"Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez.

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Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?

Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yaklaşık yüzde 30 artışla 5.500 TL'ye yükseldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yaparak uzlaşma sonrası zam kararını duyuracak.

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