Asgari ücret 2023 Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Şimdiden hesaplama işlemleri şekillenmeye başladı. Temmuz zammı ile yüzde 30 oranında zam alan ücret 5 bin 500 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları her gün takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar "yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, net ve brüt asgari ücret zammı hesaplamaları hakkında merak edilenler…