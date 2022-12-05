Asgari ücret zammı için görüşmeler bu hafta başlıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından Temmuz ayından itibaren geçerli olarak maaşlar, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda ise "Brüt, NET 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşları enflasyona ezdirmeme politikasıyla yola çıkan hükümetten, 2023 yılı zamları için vatandaşları memnun edecek bir karar verileceği her fırsatta vurgulanıyordu. Peki, Yeni Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.