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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:45

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

Asgari ücret zammı için görüşmeler bu hafta başlıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından Temmuz ayından itibaren geçerli olarak maaşlar, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda ise "Brüt, NET 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşları enflasyona ezdirmeme politikasıyla yola çıkan hükümetten, 2023 yılı zamları için vatandaşları memnun edecek bir karar verileceği her fırsatta vurgulanıyordu. Peki, Yeni Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

Asgari ücret zammı için meraklı bekleyiş başladı. Yapılan açıklamaya göre; komisyon zam oranını belirlemek üzere ilk görüşmesini 7 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. En çok konuşulan konu ise asgarinin 8000 TL olup olmayacağı yönünde. Bu kapsamda "Brüt, NET 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili soruya ise Kurtulmuş'un yanıtı şöyle oldu:

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

"ASGARİ ÜCRET VE EYT'DE ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEDİK"

TİSK Başkanı Burak Akkol emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için önemli açıklamalarda bulundu.

Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren EYT yasası ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik belirlediklerini ifade eden Akkol, "Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

"ASGARİ ÜCRET İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Bugün gündemimizde Asgari Ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA! Yeni asgari ücret 8 bin mi olacak, Ocak 2023 zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanır?

'ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK' SORUSUNU YANITLADI

31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını ifade eden Akkol, "Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.

Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.

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