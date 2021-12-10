SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı!

Geçtiğimiz gün 3. Toplantının gerçekleştiği Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı. Aralık ayı içerisindeki son komisyon toplantısıyla belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken vatandaşlar beklentiler doğrultusunda yeni seneye ilişkim zammın ne kadar olacağını merak ederek "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak geçtiğimiz gün yani 9 Aralık tarihinde toplanan komisyona TİSK ev sahipliği yapmıştı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte detaylar...