SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 4. TOPLANTIDA AÇIKLANACAK

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ NURCAN ÖNDER'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı toplantısı sonrası "Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-iş bu rakamı, 3 bin 567 lirayı, 'ben daha farklı besin kaynakları ürünleri tercih ederim, bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor." dedi.