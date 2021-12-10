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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 07:38

SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı!

Geçtiğimiz gün 3. Toplantının gerçekleştiği Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı. Aralık ayı içerisindeki son komisyon toplantısıyla belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken vatandaşlar beklentiler doğrultusunda yeni seneye ilişkim zammın ne kadar olacağını merak ederek "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak geçtiğimiz gün yani 9 Aralık tarihinde toplanan komisyona TİSK ev sahipliği yapmıştı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Asgari Ücret Komisyonu'nun TİSK'te yapılan üçüncü toplantısı da sona erdi. Şimdi gözler önümüzdeki günlerde yapılacak 4. Ve son toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren zam oranı için geri sayım sürerken kritik tarihin yaklaşmasıyla birlikte "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?" soruları gündeme taşındı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptıklarını belirtti. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 4. TOPLANTIDA AÇIKLANACAK

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ NURCAN ÖNDER'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı toplantısı sonrası "Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-iş bu rakamı, 3 bin 567 lirayı, 'ben daha farklı besin kaynakları ürünleri tercih ederim, bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor." dedi.

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Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

TİSK BAŞKANI AKKOL: ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz."

Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: ÜÇ KONUDA MUTABAKATA VARDIK

"Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."

Asgari ücret zammı için kritik tarih yaklaştı! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET VE AGİ KARARINDA TÜİK TESPİTİ ETKİLİ OLACAK

İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili oluyor. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

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