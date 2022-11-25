Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için gözler tespit komisyonu toplantılarına çevrilmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı son açıklamada "Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadelerini kullanmıştı. "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları Aralık ayında yanıt bulacak. Bilindiği üzere Temmuz ayında maaşlara yüzde 50 oranında rekor seviyede bir zam yapılmıştı. Peki, Brüt – NET Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son durum ve detaylar.