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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:47

Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için gözler tespit komisyonu toplantılarına çevrilmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı son açıklamada "Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadelerini kullanmıştı. "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları Aralık ayında yanıt bulacak. Bilindiği üzere Temmuz ayında maaşlara yüzde 50 oranında rekor seviyede bir zam yapılmıştı. Peki, Brüt – NET Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son durum ve detaylar.

Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Bilindiği üzere asgari ücret Temmuz ayında yüzde 50 oranında bir artışla brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise gözler "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" sorularının yanıtında. Son olarak asgariye rekor bir zam yapılmıştı. Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan hükümetten de bu zam oranıyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Peki, Aralık'taki tespit komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret zammının ne kadar, kaç TL olması bekleniyor? İşte tüm detaylar.

Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri açıklandı.

Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

Buna göre asgari ücret tespit komisyonunun, Aralık ayının ilk haftası toplanması bekleniyor.

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Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

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Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAM HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

Asgari ücret zammı için kritik veri bekleniyor! Ocak ayı 2023 Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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