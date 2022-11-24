Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Kasım ayının sonuna yaklaşırken asgari ücret zammı için de geri sayım resmen başladı. Çeşitli senaryoların konuşulduğu zam oranında son sözü tespit komisyonu toplantıları söyleyecek. Bu kapsamda ise "2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ücrette uygulanacak olan artış işçiden işverene binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Öte yandan yapılan açıklamalarda hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikası ile memnun edici bir oranda artış yapacağını duyurdu. Peki, 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.