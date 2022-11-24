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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:19

Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Kasım ayının sonuna yaklaşırken asgari ücret zammı için de geri sayım resmen başladı. Çeşitli senaryoların konuşulduğu zam oranında son sözü tespit komisyonu toplantıları söyleyecek. Bu kapsamda ise "2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ücrette uygulanacak olan artış işçiden işverene binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Öte yandan yapılan açıklamalarda hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikası ile memnun edici bir oranda artış yapacağını duyurdu. Peki, 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım resmen başladı. Aralık ayında netleşecek zam oranıyla ilgili olarak peş peşe ilgi çekici mesajlar gelmeye devam ediyor. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen tespit komisyonu toplantılarında yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan bir kurul bulunuyor. Yapılan görüşmeler sonucunda ise "2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt bulacak. İşte Net Brüt asgari ücret zammı beklentileri ve detaylar.

Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri açıklandı.

Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

Buna göre asgari ücret tespit komisyonunun, Aralık ayının ilk haftası toplanması bekleniyor.

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Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

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Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAM HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

Asgari ücret zammı için kurul toplanıyor! Gözler Aralık ayında: 2023 Ocak ayı Net Brüt asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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