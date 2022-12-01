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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 20:16

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı, Aralık ayının da gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşçiden işverene tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranı için toplantılar yakın zamanda başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin oluşturduğu komisyon belirlenen tarihlerde üç kez toplanacak. Bu kapsamda ise "Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret zammı için merakla beklenen o tarih ve zam oranı için tahminler…

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Gelen son dakika haberine göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Takvimin belirlenmesiyle beraber ise milyonlar "Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamada; komisyonun 2023 yılı zam oranını belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacağı kaydedildi. Asgari ücret zammı için gözler şimdi o toplantıların sonucundan çıkacak karar açıklamasında. İşte son durum ve detaylar.

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili soruya ise Kurtulmuş'un yanıtı şöyle oldu:

Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.

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Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

"ASGARİ ÜCRET VE EYT'DE ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEDİK"

TİSK Başkanı Burak Akkol emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için önemli açıklamalarda bulundu.

Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren EYT yasası ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik belirlediklerini ifade eden Akkol, "Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

"ASGARİ ÜCRET İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Bugün gündemimizde Asgari Ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

'ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK' SORUSUNU YANITLADI

31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını ifade eden Akkol, "Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.

Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.

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