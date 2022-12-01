Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! Gözler komisyonda: Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı, Aralık ayının da gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşçiden işverene tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranı için toplantılar yakın zamanda başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin oluşturduğu komisyon belirlenen tarihlerde üç kez toplanacak. Bu kapsamda ise "Brüt ve Net 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret zammı için merakla beklenen o tarih ve zam oranı için tahminler…