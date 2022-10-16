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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:36

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım resmen başladı. Aralık ayında netleşecek zam oranıyla ilgili olarak peş peşe ilgi çekici mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadelerini kullanırken öte yandan "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak yüzde 50 oranında bir artış gözlemlenmiş brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Her yıl enflasyon göz önüne alınarak belirlenen bu ücret yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları gündeme taşındı. Hükümet tarafından gelen mesajlar vatandaşı heyecanlandırdı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Son dakika haberleri...Yıl sonu yaklaşırken milyonların aklında hep aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE ENFLASYONUN TAHRİBATI ORTADAN KALKACAK

Asgari ücret 2023 hakkında değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

'DÜZENLEME YAPACAĞIZ'

Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Erdoğan, Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı konusunda soruyu yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

SORU: Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?

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