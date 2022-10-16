Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:36

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 - Peş peşe açıklamalar geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım resmen başladı. Aralık ayında netleşecek zam oranıyla ilgili olarak peş peşe ilgi çekici mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadelerini kullanırken öte yandan "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak yüzde 50 oranında bir artış gözlemlenmiş brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.