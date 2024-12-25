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65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
15:46
65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ve geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yapılan %30'luk zammın ardından gözler, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik ödeneği, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri gibi bir dizi alanda yapılacak zamlara çevrildi. Peki, 2025 yılı 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?