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Haberler Yaşam 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:46

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ve geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yapılan %30'luk zammın ardından gözler, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik ödeneği, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri gibi bir dizi alanda yapılacak zamlara çevrildi. Peki, 2025 yılı 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

65 yaş aylığı yaşlılık maaşı, engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!

2024 Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla yaşlılık maaşı ve engelli aylığı maaşlarının ne kadar artacağı hak sahipleri tarafından gündeme geldi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Memur maaşı katsayısı ile belirlenecek 65 yaş aylığı ve engelli aylığı zamları merakla bekleniyor. Peki, yeni yılda 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, ayrıntılar...

65 yaş aylığı yaşlılık maaşı, engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı yüzde 30 zam oranıyla 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

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65 yaş aylığı yaşlılık maaşı, engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamsının ardından 66 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşları zam oranları belli oalcak. Açıklanacak zam oranları doğrultsunda 65 yaş aylığı ve engelli maaş zamları belli olacak. Bu bağlamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.

65 yaş aylığı yaşlılık maaşı, engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılının son enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

65 yaş aylığı yaşlılık maaşı, engelli maaşı 2025 ne kadar, kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile velirleniyor!

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Ocak ayında yapılacak artışla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda %11,25 oranında bir zam yapılacak. Refah payı veya eşitleme düzenlemeleri dikkate alınmadan yapılan hesaplamaya göre, bu artış oranı memurlar için %11,25 seviyesinde olacak. Bu oran, sosyal destekler dahil olmak üzere diğer ilgili ödemelere de uygulanacak şekilde hesaplanacak.

Bu hesaplamalara göre muhtemel zam senaryoları şu şekilde;

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