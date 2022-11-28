Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak ayına adım adım yaklaşırken milyonlarca vatandaş; asgari ücret, emekli ve memurlara verilecek zammı merakla bekliyor. Enflasyon verileri göz önüne alınarak verilecek olan bu oran için geri sayım sürerken "2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Aralık ayında düzenlenecek olan komisyon toplantıları ardından belirlenecek olan zam oranı ile ilgili ilk beklenti ve tahminler ise şekillenmeye başladı. Konuyla ilgili son açıklamada Bakan Bilgin yüzde 50'lik zam ihtimaliyle ilgili olarak "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar.