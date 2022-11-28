Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Son açıklamalar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; zam oranının Temmuz ayı itibariyle 5 ayın enflasyon farkından az olmayacağını belirtirken yüzde 50 zam söylentilerine karşı Bakan Bilgin ise gerçekçi rakamlar üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Şimdilerde vatandaşlar "2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son durum ve tüm gelişmeler.