Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:32

Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Son açıklamalar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; zam oranının Temmuz ayı itibariyle 5 ayın enflasyon farkından az olmayacağını belirtirken yüzde 50 zam söylentilerine karşı Bakan Bilgin ise gerçekçi rakamlar üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Şimdilerde vatandaşlar "2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son durum ve tüm gelişmeler.

Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak ayına adım adım yaklaşırken milyonlarca vatandaş; asgari ücret, emekli ve memurlara verilecek zammı merakla bekliyor. Enflasyon verileri göz önüne alınarak verilecek olan bu oran için geri sayım sürerken "2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Aralık ayında düzenlenecek olan komisyon toplantıları ardından belirlenecek olan zam oranı ile ilgili ilk beklenti ve tahminler ise şekillenmeye başladı. Konuyla ilgili son açıklamada Bakan Bilgin yüzde 50'lik zam ihtimaliyle ilgili olarak "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar.

Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı: Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

TÜM KESİMLERE MEMNUNİYET SAĞLAYACAK

Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.

Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

Asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi: Zam oranı şekilleniyor! 2023 Brüt, net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

SON DAKİKA