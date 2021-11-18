Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete bu yıl ne kadar, kaç tl zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ayında asgari ücrete zam yapılıyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan asgari ücretin ise bu yıl iyi düzeyde artış yaşaması bekleniyor. İşte yeni asgari ücret zammına ilişkin detaylar;

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken gözler Aralık ayındaki toplantılara çevrildi. Peki, Brüt ve Net Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.