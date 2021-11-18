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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:05

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranı işveren temsilcileri ve sendikalar tarafından oluşturulan komisyonda görüşülecek. Enflasyon oranlarının da belirleyici bir etken olacağı asgari ücret zammı bu noktada merak konusu oluyor. Vatandaşlar, 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Yılsonu beklentileri, %5'lik refah payı gibi eklemeler yapıldığı takdir de asgari ücrette bürüt maaşın 4 bin 440 lira olacağı öngörülüyor. Buna göre, Asgari ücrete Ocak ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete bu yıl ne kadar, kaç tl zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ayında asgari ücrete zam yapılıyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan asgari ücretin ise bu yıl iyi düzeyde artış yaşaması bekleniyor. İşte yeni asgari ücret zammına ilişkin detaylar;

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken gözler Aralık ayındaki toplantılara çevrildi. Peki, Brüt ve Net Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.

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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"TÜM KESİMLERİN TALEPLERİ ALINDI"

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.

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