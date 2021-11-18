Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: 2022 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranı işveren temsilcileri ve sendikalar tarafından oluşturulan komisyonda görüşülecek. Enflasyon oranlarının da belirleyici bir etken olacağı asgari ücret zammı bu noktada merak konusu oluyor. Vatandaşlar, 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Yılsonu beklentileri, %5'lik refah payı gibi eklemeler yapıldığı takdir de asgari ücrette bürüt maaşın 4 bin 440 lira olacağı öngörülüyor. Buna göre, Asgari ücrete Ocak ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;