Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca çalışan, asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Bu noktada arama motorlarında ''Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücret zammı, enflasyon oranı göz önüne alınarak tespit komisyonu toplantılarıyla belirlenecek olup Aralık ayında duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada zam oranının enflasyonun altında olmayacağını vurgulamıştı. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…