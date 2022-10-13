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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 09:37

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca çalışan, asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Bu noktada arama motorlarında ''Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücret zammı, enflasyon oranı göz önüne alınarak tespit komisyonu toplantılarıyla belirlenecek olup Aralık ayında duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada zam oranının enflasyonun altında olmayacağını vurgulamıştı. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!

Asgari ücret zammı son durum gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 30 zam sonrası 5 bin 500 TL olan asgari ücretin yeni yılda yaşayacağı artış merak ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca asgari ücretli çalışan, Aralık ayında düzenlenecek Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için geri sayıma geçti. Bu kapsamda 2023 Ocak asgari zammı için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Yeni zam oranı ile ilgili tahminler yürütülürken Bakan Bilgin'den flaş açıklama geldi. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ile ilgili son durum ve gelişmeler.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: "EN UYGUN RAKAMA ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücret ocak zammı için açıklamalrda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şöyle:

"Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!

Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesaj ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. EYT, sözleşmeliye kadro, 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur zammı konusundaki projeler vatandaşın refahı için sürüyor.

Peki, asgari ücret için masada hangi rakamlar var?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'FARK' FORMÜLÜ: İPUÇLARI GELİYOR

Sabah.com.tr ekonomi yazarı Mete Dirice'nin haberine göre;

Bilindiği üzere asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir belirteç. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak.

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama!

Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...

AA Finans'ın yıl sonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 73,88, Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 67,73, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre yüzde 65 oldu. Bunların ortalaması ise yüzde 68,86 olarak dikkat çekti.

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