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Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:37

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

Yılın ikinci yarısında asgari ücret rakamlarında beklentiler gündemde! 7 milyona yakın asgari ücretle çalışan vatandaş yıl sonuna doğru yaklaşırken Asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan, ocak ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Bu süreçte enflasyon hesaplamaları öne çıktı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

Ocak 2024'te yüzde 49 oranında artırılan asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı. 2025 asgari ücret zammı için ekim ayına sayılı günlerin kaldığı zaman diliminde Vatandaşlar gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

2025 OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ, açlık sınırını 19 bin 271 TL olarak açıkladı. Ocak 2024'te yüzde 49 oranında artırılan asgari ücret ise 17 bin 2 TL olarak belirlendi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücret zammı ekim ayına geri sayımın başladığı şu günlerde vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 2023 yılında yapılan zamla birlikte asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlenmişti.

İşveren ve çalışanların beklentisinin aksine 2024 temmuz ayında ara zam uygulaması yapılmadı. Vatandaşlar gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

2024 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NEDEN YAPILMADI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücrete ara zam yapılmaması hakkında açıklamalar geldi. Şimşek, Türkiye'deki asgari ücretin diğer ülkelere göre yüksek olduğunu vurgularken, Işıkhan ise kalıcı refah artışını hedeflediklerini ve istihdamı koruyarak büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE Mİ BELİRLENECEK?

2025 yılı Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı tutarı gerçekleşen enflasyona göre yapılacaktır. Bir önceki yılın enflasyon farkı verilecektir. Ekonomist ve uzmanlara göre yüzde 40'a varan bir asgari ücret olacağı tahmin edilmektedir...

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