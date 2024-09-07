ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?

2024 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NEDEN YAPILMADI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücrete ara zam yapılmaması hakkında açıklamalar geldi. Şimşek, Türkiye'deki asgari ücretin diğer ülkelere göre yüksek olduğunu vurgularken, Işıkhan ise kalıcı refah artışını hedeflediklerini ve istihdamı koruyarak büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.