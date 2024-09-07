Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
14:37
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2025? Yüzde kaç zam yapılacak, beklentiler ne yönde?
Yılın ikinci yarısında asgari ücret rakamlarında beklentiler gündemde! 7 milyona yakın asgari ücretle çalışan vatandaş yıl sonuna doğru yaklaşırken Asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan, ocak ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Bu süreçte enflasyon hesaplamaları öne çıktı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...