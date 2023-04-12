Haberler Yaşam ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:01

ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Temmuz zammı için enflasyon verisi birikmeye başladı. Memur ve emekli zammı yanı sıra asgari ücret zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ara zam alan asgari ücret 2023 yılı için yeniden değerlendirilmeyi bekliyor. İşçi ve işverenin gündeminde olmasının yanı sıra işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkilemesiyle de araştırılıyor. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmaların başladığı düşünülüyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…