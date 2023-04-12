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Haberler Yaşam ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:01

ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Temmuz zammı için enflasyon verisi birikmeye başladı. Memur ve emekli zammı yanı sıra asgari ücret zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ara zam alan asgari ücret 2023 yılı için yeniden değerlendirilmeyi bekliyor. İşçi ve işverenin gündeminde olmasının yanı sıra işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkilemesiyle de araştırılıyor. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmaların başladığı düşünülüyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret ara zam var mı araştırılmaya başladı. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi üzerinde yaşanan artış ardından kalem kalem araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Asgari ücret zammı son dakika haberleri Ak Parti Grup Toplantısı ardından incelenmeye başladı. Temmuz zammı ne kadar olacak merak konusu. 6 aylık enflasyon oranı birikmeye başladı. Peki, 2023 Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt kaç TL olacak? İşte, asgari ücrette ek son durum…

ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

ARA ZAM! Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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