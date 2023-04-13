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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:39

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, Ak Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammı için refah payı detayını açıkladı. Binlerce çalışan ve işveren ise asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL olacak şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkileyen asgari ücret zam oranı için geri sayım resmen başladı. Peki, Temmuzda asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, 2023 Asgari ücrete ek zam son durum ve gelişmeler…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı soruları yanıt buldu. 2023 Ocak zammı sonrası gerekirse ara düzenleme yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara müjdeli haberi verdi. Erdoğan'ın refah payı detayını duyurmasıyla beraber asgari ücrete ek zam kesinlik kazandı. Temmuz zammı uygulaması için çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek. İşçi ve işverenler ise 2023 Temmuzda asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2023 Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile Başkan Erdoğan'ın mesajı…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

ERDOĞAN'DAN 'KALİTELİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesi maddelerini kamuoyu ile paylaştı.

Seçim manifestosunda 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, e asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu. Böylece asgari ücrete ek zam tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı kesinleşti.

Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Yılın başında yüzde 54,66 artışla net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak.

Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 TL, net 10 bin 200 TL,

Yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 TL, brüt 13 bin 10 TL,

Yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 TL, brüt 14 bin 11 TL olacak.

Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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