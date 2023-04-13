Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:39

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam kesinleşti! Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, Ak Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammı için refah payı detayını açıkladı. Binlerce çalışan ve işveren ise asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL olacak şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkileyen asgari ücret zam oranı için geri sayım resmen başladı. Peki, Temmuzda asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, 2023 Asgari ücrete ek zam son durum ve gelişmeler…