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Haberler Yaşam ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:18

ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için 6 aylık oran enflasyon üzerinde şekil almaya başladı. En düşük emekli maaşına yapılan zam ardından asgari ücret zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemde etkili olan rakam en son geçtiğimiz yıl temmuz zammı ile yeniden değerlendirilmişti. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair kritik açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Asgari ücret 2023 ara zam var mı sorusuyla araştırılıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri…

ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması ve bayram ikramiyesinin 2 bin TL olması ardından araştırmalar hız kazandı. Ara zamma dair çalışmalar Bakan Vedat Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek. Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan temmuz zammı için geri sayım başladı. Peki, Temmuzda asgari ücret zam gelecek mi, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücrette son durum…

ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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