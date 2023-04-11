Haberler Yaşam ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:18

ARA ZAM VAR MI? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Başkan Erdoğan'dan yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için 6 aylık oran enflasyon üzerinde şekil almaya başladı. En düşük emekli maaşına yapılan zam ardından asgari ücret zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemde etkili olan rakam en son geçtiğimiz yıl temmuz zammı ile yeniden değerlendirilmişti. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair kritik açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Asgari ücret 2023 ara zam var mı sorusuyla araştırılıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri…