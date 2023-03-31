Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:54

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 36 oranındaki zammın ardından asgari ücrete ara zam beklentisi doğdu. Binlerce çalışan ve işveren konu ile ilgili olarak "2023 Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?" sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ara zam yapılacağını belirterek tarih verdi. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konuya ilişkin Başkan Erdoğan'ın o açıklaması...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ara zam konusu en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken milyonların yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam için yeşil ışık yaktı ve Temmuz ayını işaret etti. 2023 yılında asgari ücret, brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506 TL olarak ödeniyor. Başkan Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması halinde ara düzenleme yapmaktan kaçınılmayacağını söylemişti. Milyonlarca işçi ve işveren soruyor: 2023 Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari ücret son dakika haberleri 2023…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ'DA DEĞERLENDİRİLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, asgari ücret zammı, enflasyon ve emekliye zam konular ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim, düşüş devam ederse, asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapma veya ihtiyaç duyulmaz. Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE ZAM İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

"Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Bilgin, "Yaptık işte... Türkiye tarihinde ilk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecektir. Onun için daha yeni bir şey yok." karşılığını verdi.

Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Başkan Erdoğan açıkladıi! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKİRDE ASGARİ ÜCRET İÇİN ADIM ATARIZ

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Başkan Erdoğan, "Gerekirse asgari ücrete ara zam yapmaktan geri durmayız" mesajını vermişti.

SON DAKİKA