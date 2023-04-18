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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan'dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 22:30

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan'dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?

Temmuz zammı tahminleri için araştırmalar hız kazandı. 6 aylık enflasyona göre artış yaşayan emekli ve memur maaşları yanı sıra asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri yakın takibe alındı. İhtiyaç duyulduğu takdirde yeniden değerlendirileceği belirtilen asgari ücret ne kadar olacak sorusu işçi ve işveren tarafından yanıt arıyor. Milyonların beklediği ara zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan gelirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalara çevrilmiş durumda. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman gelecek, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan’dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek merak ediliyor. Ocak zammı sonrası gerekirse yeniden değerlendirileceği belirtilen ücret için Başkan Erdoğan'dan ara zam açıklaması gelmişti. İşsizlik maaşı, GSS primleri, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ekonomide birçok kalemi etkileyen asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri işçi ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. Zamlı ücret ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalar yakın takibe alındı. Peki, asgari ücrete ara zam geldi mi, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren Temmuz zammı tahminleri son durum…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan’dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan’dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor.

Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.

Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan’dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek.

Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan’dan ara zam açıklaması! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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