Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri: Ara zamma yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 23:38

Asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri: Ara zamma yeşil ışık! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine yapılan artışlar sonrası asgari ücret zammı son dakika araştırılmaya başladı. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemde etkili olan asgari ücret 2023 oranı gündemdeki yerini aldı. Konuya dair ara zamma yeşil ışık yakıldı. Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Ara zam oranı şimdiden merak konusu. Öte yandan emekli ve memur için temmuz zammı ortaya çıkmaya başladı. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri…