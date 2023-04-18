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Haberler Yaşam TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:24

TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekli ve memur kadar işçi ve işveren için de heyecanlı bekleyiş gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı son dakika haberleri takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi üzerinde yaşanan artış sonrası araştırmalar hız kazandı. Gerekirse yeniden değerlendirileceği her fırsatta hatırlatılan asgari ücret 2023 ne kadar olacak merak konusu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Açıklamanın ardından ara zam beklenmeye başladı. Vatandaşlar asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt kaç lira olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…

TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı araştırılıyor. Emeklinin en düşük maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından işsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı gibi birçok kalemde etkili olacak asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Konuya dair çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlatıldı. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları gündemde. Temmuz zammı ne kadar olacak sorusuna ilk tahminler alınıyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman gelecek, net ve brüt kaç lira olacak? İşte, detaylar…

TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

TEMMUZ Asgari ücret zammı son dakika 2023: Ara zam tahmini gündemde! Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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