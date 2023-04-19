Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:29

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan tarafından yeniden değerlendirileceği aktarılan asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ara zam alarak net 8 bin 506 lira seviyesine ulaşan ücret üzerinde çalışmalar başladı. Kritik açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, brüt ve net ne kadar olacak soruları işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. İşsizlik maaşı, GSS primleri, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi birçok kalemi değiştirecek yeni miktar için heyecan dorukta. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başlarken Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri ile tahminler gelmeye başladı. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon oranının asgariye de etki etmesi bekleniyor. Üç aylık oran tamamlandı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak? İşte, temmuz zammı son durum...

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM ALACAK MI?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

SON DAKİKA