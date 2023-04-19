TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başlarken Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri ile tahminler gelmeye başladı. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon oranının asgariye de etki etmesi bekleniyor. Üç aylık oran tamamlandı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, net ve brüt ne kadar olacak? İşte, temmuz zammı son durum...