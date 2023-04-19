TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Ara dönemde asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan tarafından yeniden değerlendirileceği aktarılan asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ara zam alarak net 8 bin 506 lira seviyesine ulaşan ücret üzerinde çalışmalar başladı. Kritik açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, brüt ve net ne kadar olacak soruları işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. İşsizlik maaşı, GSS primleri, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi birçok kalemi değiştirecek yeni miktar için heyecan dorukta. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…