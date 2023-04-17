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Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:12

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

Temmuz zammı tahmini araştırılmaya başladı. Emekli ve memur için 6 aylık enflasyon verisi toplanmaya başlarken asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri de gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından işçi ve işveren, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara göre asgari ücrete zam geldi mi, ara zam var mı soruları yanıt aramaya başladı. Araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Peki, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek sorusu gündemdeki yerini aldı. Gerekirse yeniden değerlendirileceği her fırsatta hatırlatılan ücret, ekonomide birçok kalemi etkiliyor. İşsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olan asgari ücret son dakika 2023 haberleri ile takip ediliyor. Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları oldukça kritik noktada. Peki, asgari ücrete zam geldi, net ve brüt temmuz zammı ne kadar olacak? İşte, son durum…

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

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