Haberler Yaşam Asgari ücret zammı son dakika 2023: Temmuz zammı ilk tahminler! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, net ve brüt ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:12

Temmuz zammı tahmini araştırılmaya başladı. Emekli ve memur için 6 aylık enflasyon verisi toplanmaya başlarken asgari ücret zammı son dakika 2023 haberleri de gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından işçi ve işveren, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara göre asgari ücrete zam geldi mi, ara zam var mı soruları yanıt aramaya başladı. Araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Peki, net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri…