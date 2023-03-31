ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Brüt ve net 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE ZAM İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

"Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Bilgin, "Yaptık işte... Türkiye tarihinde ilk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecektir. Onun için daha yeni bir şey yok." karşılığını verdi.

Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.