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Giriş Tarihi: 06.12.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 20:07

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilk toplantı 1 Aralık tarihinde düzenlendi. İlk toplantı sonrası rakamlar belli olurken toplantı, işçi ve işveren sendikalarının katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Peki; yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte brüt ve net 2022 asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeler.

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

"Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar asgari ücret zammı ile ilgili gelecek son dakika açıklamalarını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilindiği üzere; komisyon tarafından yapılacak ikinci toplantı tarihi ise 7 Aralık Salı günü olarak belirlendi. Peki; 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammından son dakika gelişmeleri.

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

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Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir.

Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücret ile yaptıkları araştırmayı da paylaşarak, şunları söyledi:

"Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE BÜYÜK ZAM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine üç konuda önemli açıklamalar yaptı ve asgari ücrete yüksek bir zam yapılacağı mesajı verdi.

Erdogan, "Biz milletimizi ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakan'ımız başlattı, kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

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