Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir.

Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.