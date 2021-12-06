Asgari ücret zammı son dakika haberleri: 2022 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT-NET Yeni Asgari ücret son durum!

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilk toplantı 1 Aralık tarihinde düzenlendi. İlk toplantı sonrası rakamlar belli olurken toplantı, işçi ve işveren sendikalarının katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Peki; yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte brüt ve net 2022 asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeler.