Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl için 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.

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Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.