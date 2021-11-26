Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 22:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 22:12

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek olan zam oranı milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenirken öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlar son günlerde konuya dair peş peşe gelen açıklamalar sonucunda "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç tl olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı çeşitli beklentiler de gündeme taşınırken öte yandan 2022 senesine sayılı günler kala net ve brüt tutarla alakalı araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, net-brüt kaç TL? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret maaş zammı için milyonlar gözünü Aralık'taki komisyon görüşmelerine çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu yılki görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını ifade ederken bir haftalık kısa bir sürede sonuca ulaşılabileceği sinyallerini verdi. Öte yandan "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç tl olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte net ve brüt asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl için 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.

SON DAKİKA HABERLER | BAKAN BİLGİN TAKVİMİ AÇIKLADI

Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Türk-İş düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" eğitim seminerine katılan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunu uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi. Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret konusundaki tavrının çok açık olduğunu belirterek,

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

"Emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" diye konuştu.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Prim borcu olmayan, düzenli yatıran işyerlerine beyaz bayrak verileceğini ifade eden Bakan Bilgin, "Bu bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. Kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek, toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir" dedi.

SON DAKİKA