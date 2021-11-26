Asgari ücret zammı tespit komisyonu toplanıyor! Net - Brüt Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek olan zam oranı milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenirken öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlar son günlerde konuya dair peş peşe gelen açıklamalar sonucunda "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç tl olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı çeşitli beklentiler de gündeme taşınırken öte yandan 2022 senesine sayılı günler kala net ve brüt tutarla alakalı araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, net-brüt kaç TL? İşte tüm detaylar...