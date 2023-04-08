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Haberler Yaşam Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz'daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:28

Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz'daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dönemde araştırmalar hız kazandı. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primleri, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da etkileyen bu ücretle ilgili olarak ise milyonlar şimdi "2023 Asgari ücrete zam gelecek mi, son durum ne, Temmuz'da Brüt ve NET ne kadar, kaç TL olacak?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından doğan beklentilere yeşil ışık yakmıştı. Temmuz ayı işaret edildi. Peki, ara zamla asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz’daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı, binlerce işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. Konu, en düşük emekli maaşlarına uygulanan ek artışla birlikte konuşulmaya başlamıştı. Çeşitli iddialar sonrası zamla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayını işaret ederek "zam var" dedi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi, son durum ne, NET BRÜT tutar Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 asgari ücret zammı konusunda tüm gelişmeler…

Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz’daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz’daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz’daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz’daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

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