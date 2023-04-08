Haberler Yaşam Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz'daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:28

Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı, tarih verildi! Peki Temmuz'daki ara zamla asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dönemde araştırmalar hız kazandı. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primleri, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da etkileyen bu ücretle ilgili olarak ise milyonlar şimdi "2023 Asgari ücrete zam gelecek mi, son durum ne, Temmuz'da Brüt ve NET ne kadar, kaç TL olacak?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından doğan beklentilere yeşil ışık yakmıştı. Temmuz ayı işaret edildi. Peki, ara zamla asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…