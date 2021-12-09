Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen ilk toplantı sonrası ilk rakamlar da belli olurken bilindiği üzere 7 Aralık 2021 tarihinde ikinci toplantı düzenlendi. Brüt ve net asgari ücret tutarı için yapılacak olan zam için milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki; Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte Asgari ücret 2022 son gelişmeler!