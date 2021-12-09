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Haberler Yaşam Asgari ücret zammında kritik süreç! Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Asgari ücret zammı için gözler resmi açıklamada!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 01:21

Asgari ücret zammında kritik süreç! Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? 2022 Asgari ücret zammı için gözler resmi açıklamada!

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen ilk toplantı sonrası ilk rakamlar da belli olurken bilindiği üzere 7 Aralık 2021 tarihinde ikinci toplantı düzenlendi. Brüt ve net asgari ücret tutarı için yapılacak olan zam için milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki; Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte Asgari ücret 2022 son gelişmeler!

Asgari ücret 2022 son gelişmeler: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammı 2022 gelişmeleri için gelecek resmi açıklamalar, gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammı ile ilgili toplumun beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" sözlerini kullanmıştı. Peki; Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte Asgari ücret 2022 son gelişmeler.

Asgari ücret 2022 son gelişmeler: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu?

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bildiğiniz gibi 1951'den bu yana ülkemizde asgari ücret belirleniyor. Bu sene de aynı amaçla bir araya geldik. Bu sene hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Umarım çalışanlarımız ve iş yerlerimiz için ama en önemlisi ülkemiz için güzel bir toplantı olur. Ve nihayetinde en kısa sürede asgari ücretle ilgili açıklamayı kıymetli Bakanımız ve sayın başkanlarımız yaparlar." diye konuştu.

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Asgari ücret 2022 son gelişmeler: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu?

2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında ikinci toplantı gerçekleşti. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıktı.

Asgari ücret 2022 son gelişmeler: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

Asgari ücret 2022 son gelişmeler: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Yeni yıl için asgari ücret zammı belli oldu mu?

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE EMEĞİ KORUYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

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