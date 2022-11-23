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Haberler Yaşam Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:44

Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı için yıl sonuna doğru geri sayım resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadeleriyle uygulanacak zam ile ilgili umut verici konuşmuştu. Öte yandan "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları ülke gündeminde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Aralık ayında netleşecek zam oranıyla ilgili olarak peş peşe ilgi çekici mesajlar gelmeye devam ediyor. Peki, 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı için gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ülke gündeminin en çok merak edilenleri arasında "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yer alıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayındaki ek zamla yüzde 50 oranında bir artış gözlemlenmiş brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan hükümetten de bu zam oranıyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Peki, Aralık'taki tespit komisyonu toplantılarının ardından asgari ücret zammının ne kadar, kaç TL olması bekleniyor? İşte beklenti ve tahminler ile beraber merak edilen tüm bu detaylar.

Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri açıklandı.

Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

Buna göre asgari ücret tespit komisyonunun, Aralık ayının ilk haftası toplanması bekleniyor.

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Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

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Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAM HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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