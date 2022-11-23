Asgari ücret zammında yeni tahminler geldi! Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı için yıl sonuna doğru geri sayım resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Asgari ücret için bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var" ifadeleriyle uygulanacak zam ile ilgili umut verici konuşmuştu. Öte yandan "Brüt ve net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantıları ne zaman yapılacak?" soruları ülke gündeminde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Aralık ayında netleşecek zam oranıyla ilgili olarak peş peşe ilgi çekici mesajlar gelmeye devam ediyor. Peki, 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.