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Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:50

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek'den açıklama

Asgari ücrete ara zam son dakika açıklamalarıyla takip ediliyor. Bakan Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında emekli ve memur maaşına yapılan zamdan sonra gözler asgari ücrete çevrilmişti. Normal şartlarda yılda tek zam yapılan ücret, son senede temmuz ve ocak ayları olmak üzere iki kez zamlanmıştı. Bu yıl için son açıklamalar takip ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek’den açıklama

Asgari ücret zammı vatandaşların gündemine yerleşti. Bakanlıkların açıklamaları takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında yapılan zamdan sonra asgari ücret net 17,002.12 TL olarak belirlenmişti. Yeni rakam beklenirken ara zam yeniden gündeme geldi. Peki, bu yıl asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek’den açıklama

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bakan Şimşek asgari ücrete ilişkin olarak "Bize benzer ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" açıklamasında bulundu. Şimşek vergi konusuna ilişkin olarak "Biz az kazanandan mümkün olduğunca en az vergiyi almak için sistem uygulayacağız. Çok kazananları uyarıyorum, vergiden kaçınma cezalarını artıracağız" dedi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek’den açıklama

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI!
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek’den açıklama

BAKAN IŞIKHAN: ARA ZAM OLMAYACAK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu konudaki son açıklamasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.
Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.
Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek’den açıklama

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
Muhtemel hesaplamalara göre:
Ocak ayında asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış gösterecek ve 22 bin 100 lira olacak.
Asgari ücret zam oranı %40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve toplam 23 bin 802 lira olacak.
Asgari ücret %50 zamlanması durumunda ise 8 bin 501 lira artacak ve 25

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