Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:50
ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM SON DURUM | Ağustos ayı asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Başkan Şimşek'den açıklama
Asgari ücrete ara zam son dakika açıklamalarıyla takip ediliyor. Bakan Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında emekli ve memur maaşına yapılan zamdan sonra gözler asgari ücrete çevrilmişti. Normal şartlarda yılda tek zam yapılan ücret, son senede temmuz ve ocak ayları olmak üzere iki kez zamlanmıştı. Bu yıl için son açıklamalar takip ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar...